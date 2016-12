Chiusura anti-bambini per la Nutella Inventore vende mille lucchetti su Ebay

La chiusura in materiale acrilico si posiziona sopra il tappo del barattolo, si stringe e si chiude con una chiave. Mentre un'altra chiave viene data in dotazione.



Ma una volta che la nuova invenzione è diventata pubblica, in tanti hanno voluto il lucchetto anti-bambini. "Quando abbiamo visto che l'interesse continuava a crescere - continua l'inventore tedesco - abbiamo deciso di mettere in vendita il dispositivo su Ebay".



A chi gli fa notare che il lucchetto non è vero e proprio dispositivo di sicurezza, ma può essere rotto facilmente, l'inventore tedesco risponde così: "In tantissime occasioni ci è stato chiesto come regalo originale".