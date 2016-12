Chiede un fotoritocco online: "massacrato"

L'immagine originale

08:33 - E' pratica ormai comune affidarsi a social network come Reddit per chiedere aiuto agli smanettoni della Rete. In questo specifico caso si cercava una mano dai grafici. Il blogger di cucina americano Sid Frisjes tornato da una vacanza a Parigi voleva sistemare una foto. Chiedeva che venisse messa a posto la prospettiva in modo da far sembrare che il suo dito toccasse la punta della Torre Eiffel. La risposta? Una serie di immagini goliardiche.