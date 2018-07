Chicago, alla partita di baseball bambino raccoglie una palla ma un altro tifoso gliela ruba

Durante un partita di baseball dei Chicago Cubs, Will Venable, primo allenatore della squadra, ha regalato una palla ad un bambino che era sugli spalti. Un gesto usuale per chi è abituato a seguire questo sport, ma questa volta è successo qualcosa di diverso: un uomo ha rubato il regalo al bambino per darlo alla moglie e a riprenderlo c'erano le telecamere.

Un brutto gesto che ha portato all'uomo diverse critiche e che ha spinto addirittura la squadra di Chicago a regalare un'altra palla al bambino. Tante le accuse, ma anche alcuni presenti che prendono le difese dell'uomo, rimasto, secondo loro, vittima di una situazione non vera. Il presunto "ladro" avrebbe infatti aiutato poco prima lo stesso bambino a prendere una palla e, quella sottratta, l'avrebbe data ad altri ragazzini, dopo aver permesso a sua moglie di fare una bella foto.