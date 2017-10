Ancora una volta l'arte diventa un mezzo di protesta, secondo Petr Pavlensky. L'artista russo, già noto al mondo e soprattutto alle autorità per le sue performance spesso estreme, è stato arrestato dalla polizia parigina per aver dato fuoco a una sede della Banca di Francia poiché a suo dire "i banchieri hanno sostituito i monarchi facendo sorgere un nuovo polo di schiavitù". Pavlensy ha dimostrato in diverse occasioni il suo dissenso verso la società russa in particolare ma ad averlo fatto conoscere ovunque è stata la scelta, nel 2013, di inchiodarsi i testicoli nella Piazza Rossa di Mosca per condannare l'apatia della Russia odierna.