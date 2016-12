Chi è la madre? Il rompicapo è virale

Oltre 29mila like e 19mila retweet in poche ore: sono i numeri della foto che Kaylan Mahomes ha pubblicato su Twitter qualche giorno fa. Un selfie che la ritrae in auto accanto alla sorella gemella e alla madre, accompagnato da una semplice didascalia: "Mom, twin & me". Probabilmente non pensava che l'immagine avrebbe riscosso tanto successo, ma il web è letteralmente impazzito. Il motivo? Impossibile dire con certezza chi sia la mamma delle ragazze, almeno stando a quello scatto. Subito è stato lanciato l'hastag #WhosTheMom, e il rompicapo è diventato virale.