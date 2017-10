Una vita fatta di lusso, feste, donne e una sfrenata passione per le armi. Sono le quattro caratteristiche che presentano al meglio il re di Instagram Dan Bilzerian, noto giocatore professionista di poker diventato un dominatore assoluto del social network dove ha raccontato in diretta la sua fuga durante la sparatoria al concerto country di Las Vegas.



La breve clip è stata ripresa in tutto il mondo e in molti si sono incuriositi sul profilo del playboy americano. Figlio di Paul Bilzerian, noto imprenditore milionario finito più volte sotto accusa per frode, bancarotta e altri crimini, Dan ha raccontato durante un'intervista di aver iniziato la sua carriera da giocatore di poker partendo da 750 dollari e averli trasformati in 200.000 nell’arco di pochissimo tempo. Così adesso le sue giornate trascorrono tra feste esclusive con bellissime ragazze, viaggi paradisiaci, ville da sogno e altri eccessi vari che gli avrebbero causato già due attacchi di cuore prima che potesse compiere i 35 anni di età. La riflessione, però, resta se i tragici fatti di cui è stato testimone a Las Vegas possano spegnere la sua smisurata passione per le armi.