Che tempo fa? Piovono farfalle sugli Usa L'avvistamento di alcuni meteorologi

15:14 - Una nuvola bellissima, in movimento, e dalla forma strana. All'inizio, i meteorologi dell'US national weather service a St Louis non riuscivano a capire la segnalazione registrata dai radar della struttura. Ma il mistero è stato presto risolto: quella nube altro non era che un insieme di farfalle migranti, per la precisione le "Monarch", capaci di andare dal Canada agli Stati Uniti fino al Messico senza sbagliare strada, grazie ad una speciale bussola incorporata.