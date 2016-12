Che pall...oncino questo film: la magia delle "sculture gonfiate" di Rob Driscoll

23 ottobre 2015 Che pall...oncino questo film: la magia

Il fotografo britannico ricrea le locandine e le scene più note dei film annodando, piegando, arrotolando e intrecciando palloncini

09:12 - Si chiama Rob Driscoll ed è un fotografo, mago e intrattenitore britannico, ma da tutti è conosciuto come "Bowtie balloon guy", il "ragazzo che annoda i palloncini". Perché la sua più grande abilità è proprio quella di piegare, annodare, arrotolare e intrecciare palloncini per creare "sculture" fantastiche. Come quelle che Driscoll presenta nel suo progetto "Twisted Cinema", attraverso il quale ricrea con i palloncini le locandine o le scene più note dei film e dei cartoni animati.