Che anno sarà questo 2016? Ecco l'oroscopo segno per segno

Per quale segno zodiacale il 2016 sarà un anno fortunato? E in amore, come andrà a finire? E, ancora, la salute sarà buona? Ad aprire uno squarcio sull'anno che verrà sono le previsioni dell'astrologa di Mattino 5 e Pomeriggio 5 Ada Alberti, in edicola e libreria con il suo "Oroscopo 2016" . Dall'Ariete ai Pesci, tutto quello che c'è da sapere su cosa ci riservano le stelle per i prossimi 12 mesi.

Ecco segno per segno l'andamento astrale 2016 secondo l'astrologa Ada Alberti:



ARIETE - Una partita da vincere e un traguardo da tagliare, ma niente colpi di testa e sì alle collaborazioni!



TORO - È l'anno dell'amore, dell'arte! Fidanzamenti, bebè in arrivo? Anche la salute migliorerà.



GEMELLI - Saturno vi toglierà ciò che avete edificato sulla sabbia. La famiglia sarà in primo piano.



CANCRO - Occasioni da afferrare al volo. Siete pronti ad affrontare il 2016 in modo coraggioso?



LEONE - Anno emozionante per chi cerca l'amore o desidera un erede, un trasferimento, un lavoro più solido.



VERGINE - Fiato sospeso nella sfera domestica, ma avrete la svolta; questo può essere il vostro anno!



BILANCIA - Scoprirete voi stessi attraverso alcune prove. Da settembre Giove vi aiuterà a voltare pagina.



SCORPIONE - Pretenderete e otterrete, sarà un anno indimenticabile! Avanzamenti, nuovi incarichi, amore, flirt.



SAGITTARIO - Giove sarà di buon auspicio per la professione, ma solo se righerete dritto. Da settembre... wow!



CAPRICORNO - Decisioni, scelte, viaggi e progetti anche d'amore. Siate equilibrati e avrete un riconoscimento.



ACQUARIO - Marte darà le ultime prove prima del rinnovamento e in autunno via libera a tutti i progetti.



PESCI - No ai capricci d'amore. Tirate la cinghia ed evitate cause legali. In autunno amore e assetti finanziari.