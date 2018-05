Cena con sorpresa: il pesce "torna in vita" e salta fuori dal piatto

I clienti di questo ristorante cinese non avevano ordinato sushi, eppure hanno avuto comunque a che fare con del pesce poco cotto. Uno di loro ha ripreso con il cellulare una scena a dir poco inusuale e che ha lasciato tutti esterrefatti. Il pesce che avevano ordinato infatti è improvvisamente "tornato in vita", muovendo la coda per poi saltare letteralmente fuori dal piatto in cui si trovava. Immediatamente i commensali hanno fatto un balzo indietro, alcuni urlando, altri ridendo divertiti. La spiegazione più plausibile è che il pesce non fosse del tutto cotto e alcune cellule ancora attive abbiano di conseguenza risposto allo stimolo esterno quando uno dei clienti l'ha toccato.