Casa piccola, grande risparmio: ecco l'idea fai da te di uno studente americano

La Casetta di Tarzan. E' questa l'idea economica e fai da te di Joel Weber, studente americano di 25 anni che, stanco di spendere soldi per pagare la retta della sua residenza universitaria ad Austin, in Texas, ha scelto di investire il suo prestito scolastico in una casa in miniatura. Grazie alle competenze acquisite negli studi di design, ha investito circa 20mila dollari nella costruzione della sua "tiny house", una piccola abitazione di 13 metri quadrati dotata di tutti i comfort. "Ho messo da parte un bel po' di dollari per realizzarla, ma la famiglia, gli amici e la comunità intorno a me, mi hanno aiutato nell'acquisto dei materiali". La Tarzan's house, che è provvista di due soppalchi, impianti idraulici, elettricità, una doccia, una stufa propano-a motore e un lavandino ricavato da una ciotola di mango, è quel posto che Joel ha sempre "voluto chiamare casa".