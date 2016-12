Cartoni, navicelle e cani giganti: i 15 hotel che faranno impazzire i vostri bambini

Chi ha detto che le stanze degli alberghi si somigliano un po' tutte? In giro per il mondo si possono anche trovare strutture molto originali in grado di lasciare a bocca aperta grandi e, soprattutto, piccini. C'è l'hotel a forma di cane gigante e quello che richiama le navi dei pirati; ci sono stanze arricchite dagli eroi dei bambini, da SpongeBob ai personaggi Disney fino a Barbie; e ancora tepee indiani, navicelle spaziali e veri e propro aerei convertiti. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.