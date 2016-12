Canada, sommelier prova ad aprire champagne con coltello da cucina

15:26 - Sommelier o piratessa? L'affascinante Emily Walker ha provato a mostrare ai telespettatori della tv canadese Global News come aprire una bottiglia di champagne con un coltello da cucina. L'esperimento non è andato esattamente come la bella sommelier aveva previsto. Brandendo la lama, la donna ha cercato di stappare lo spumante con un solo fendente, ma la bottiglia è andata in frantumi, innaffiandola completamente. Il conduttore della trasmissione ha provato a metterci una pezza, facendo un tentativo. Come sarà andata?