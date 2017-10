Canada, si affacciano alla finestra e trovano due piccole alci

Lo spettacolo della natura... direttamente a casa propria! E' ciò che è successo ad una famiglia canadese, che vive nei dintorni di Edmonton, provincia occidentale dello stato nord-americano. I bambini osservano il giardino e guardano rapiti il passaggio degli alci, che sembrano restituire la stessa curiosità. Come in uno zoo al contrario, in realtà, gli animali dall'esterno osservano, attraverso la grande vetrata, gli esseri umani all'interno, in uno show naturale ribaltato completamente! La regione in questione è altamente popolata dagli alci, tanto che all'Alberta Park vi è un chiaro avviso per i turisti: stare particolarmente attenti alle alci che si avvicinano alle auto, iniziando a leccarle alla ricerca di sale: nulla infatti pare attirare di più questi animali, anche se all'interno delle auto vi si trovano ignari e stupiti visitatori del parco.