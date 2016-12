17 dicembre 2014 Canada, messo in vendita per un milione di dollari l'isolotto a forma di cuore Si trova nel lago Achigan, a 45 minuti da Montreal. Il prezzo comprende anche la proprietà di una casetta nel bosco e di una barca a motore Tweet google 0 Invia ad un amico

17:16 - Potrebbe essere il regalo più romantico mai fatto, sicuramente il più costoso. In Canada è stata messa in vendita un'intera isola a forma di cuore nel mezzo del lago Achigan, a 45 minuti da Montreal. Il prezzo richiesto è da capogiro: un milioni di dollari. Anzi, 983.676 dollari per la precisione, che comprendono anche una barca a motore e una casetta nel bosco con tanto di camino e atmosfera "da innamorati".

La piccola abitazione presente sull'isolotto è dotata di tutti i comfort più moderni: dalla linea wi-fi a quella telefonica, passando per l'antenna satellitare, il locale sauna e un pontile. L'isola è raggiungibile soltanto via lago. Ci sarà qualche miliardario "pazzo" d'amore disposto ad acquistarla?



