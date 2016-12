18 febbraio 2015 Canada, magia tra i banchi: scuola media si trasforma nella Hogwarts di Harry Potter Un istituto della città di Riverview ha deciso di motivare allo studio i suoi allievi ricreando ambienti e costumi ispirati alla saga del maghetto più famoso del mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

12:01 - Bacchette magiche, cappelli a punta, scope volanti e libri di arti oscure. Una scuola media di Riverview, in Canada, ha deciso di trasformarsi in Hogwarts, l'istituto di stregoneria reso famoso dalla saga di Harry Potter. Una vera e propria "magia" nata da un'idea dell'insegnante Armand Doucet, che stava cercando un modo originale ed efficace per motivare i suoi allievi allo studio.