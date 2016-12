Canada, la polizia finge di multare un bimbo: la reazione fa il giro dei social

La campagna contro il parcheggio in divieto di sosta lanciata sul web dalla polizia di Halifax, nella provincia Federale della Nuova Scozia in Canada, ha avuto grande successo. Merito di uno scatto realizzato sul lungomare della città, dove un agente ha finto di multare un bambino di tre anni in sella alla sua moto giocattolo.

Il piccolo ha creduto alla contravvenzione e, immaginando la ramanzina dei suoi genitori, si è portato la mano sul viso con un'espressione corrucciata. La tenera foto, postata su Twitter dalla polizia, ha fatto rapidamente il giro dei social.