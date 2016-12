13 aprile 2015 Canada, la casa galleggiante sul Pacifico per fuggire dalla frenetica vita di città Su questa piattaforma dai colori vivaci vive, in maniera autosufficiente, una famiglia di quattro persone Tweet google 0 Invia ad un amico

11:48 - Una coppia di artisti canadesi ha deciso di abbandonare la vita frenetica della città per vivere in una colorata casa galleggiante sul Pacifico. Si tratta di una piattaforma composta da 12 strutture, dai colori vivaci che spaziano tra il fucsia e il verde turchese. Qui, a Tofino, nella Columbia Britannica, in Canada, Wayne Adams e Catherine King vivono dal 1992 insieme ai loro due figli. La casa gallegiante è totalmente autosufficiente. L'acqua arriva dalle vicine cascate e la corrente elettrica è prodotta tramite pannelli solari e generatori.