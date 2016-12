Canada, l'incredibile foresta di targhe e cartelli stradali: se ne contano quasi 80mila

Nella cittadina canadese di Watson Lake si trova una foresta molto particolare che attira turisti da tutto il mondo. Non è composta da abeti secolari, bensì da un'immensa selva di cartelli e targhe. Fu inaugurata nel 1942 da un soldato statunitense dell'Illinois, Carl K. Lindley, che, dopo aver riparato la segnaletica stradale del paese, decise di aggiungere un cartello per indicare la direzione della sua città d'origine, Danville. Da allora in molti hanno aggiunto man mano altri cartelli e, ad oggi, se ne contano ben 77mila.