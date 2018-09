Canada, il vortice di fuoco che risucchia la manichetta antincendio

In British Columbia, Canada, un rogo ha dato ai vigili del fuoco più problemi del solito. La manichetta antincendio è stata infatti portata via dal forte vento. Si tratta di un fenomeno chiamato “giro di fuoco”, un vero e proprio tornado che si crea quando le fiamme divampano in zone fortemente areate. Il video è stato postato dalla vigile M.C. Schidlowsky, che costantemente aggiorna il suo profilo Instagram con le immagini dei suoi interventi. La situazione, malgrado l’inconveniente, è stata ben gestita dalla squadra dei vigili del fuoco che ha riportato la situazione alla normalità.