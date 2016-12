Canada, il primo ristorante dove si ordina usando solo il linguaggio dei segni

A una prima occhiata sembra un locale come tanti. Invece "Signs" è il primo ristorante del Canada in cui lavorano quasi esclusivamente camerieri e cuochi non udenti. Se si vuole entrare e ordinare c'è però una regola: bisogna farlo rigorosamente comunicando col linguaggio dei segni. Ai clienti viene infatti fornito assieme al menu anche un promemoria che illustra come "mimare" le pietanze che si desidera consumare.