Canada, gufo delle nevi in volo ripreso da una telecamera del traffico

Una telecamera di sorveglianza del traffico sulla Highway 40 a Montreal, in Canada, ha "catturato" le spettacolari immagini di un gufo delle nevi in volo. Un evento decisamente inaspettato che in poco tempo è divenuto virale sul web. Il video è stato postato sui social dal ministro di Trasporti canadese, Robert Poëti, che non si è lasciato sfuggire l'occasione di celebrare quello che, tra le altre cose, è l'uccello simbolo proprio del Québec.