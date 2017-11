Fare canestro da un elicottero a 64 metri di altezza e per di più al primo tentativo. E' la straordinaria impresa riuscita al campione Will Bullard che dal 2008 milita negli Harlem Globetrotters, celebre squadra di basket che unisce l'agonismo alla comicità. Il video che riprende lo straordinario canerstro messo a segno nella città di Wildwood, nel New Jersey, è stato pubblicato dalla stessa squadra su Twitter, conquistando immediatamente la rete che in realtà ha già assistito a esperienze del genere. Per saperne di più, chiedere al gruppo di youtuber "Dude Perfect", capaci in passato di fare canestro dal tetto di un grattacielo alto oltre 150 metri.