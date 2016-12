Caltagirone, un presepe di ceramica nella vecchia Fiat 500 della Polstrada

16:15 - Un presepe interamente di ceramica all'interno di una vecchia Fiat Cinquecento della Polstrada. La vettura, allestita per la prima volta cinque anni fa, è esposta a Caltagirone, in provincia di Catania. Trenta gli elementi, tutti in pregiatissima ceramica locale, che costituiscono il presepe. La struttura, illuminata di sera, è caratterizzata da vicoletti e balconate tipiche della vecchia Caltagirone e da giochi d'acqua. A febbraio il presepe sarà smontato e la Cinquecento tornerà a far da supporto all'attività di educazione stradale nelle scuole e nelle parrocchie della Sicilia.