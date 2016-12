California, tempesta di polvere e sabbia provoca maxi tamponamento

Sono circa venti le auto coinvolte in un maxi tamponamento dovuto ad un'insolita tempesta di polvere e sabbia che ha colpito in queste ore la California. L'incidente, come riportano i media americani, è avvenuto sull'Highway 99, nei pressi della cittadina di Bakersfield, nel sud dello Stato. Sul posto diversi agenti di polizia e ambulanze, ma al momento non si hanno notizie di feriti.