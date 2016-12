California, le torte che non somigliano ai dessert: le dolci sculture di Debbie Goard

Il lancio dell'attività – "Io non faccio torte tradizionali”, esordisce Debbie Goard. Dopo 20 anni di lavoro prima in panificio e poi in una pasticceria erotica, nel 2006 Debbie realizzò che fare torte è terribilmente noioso e decise di mettersi in proprio lanciando la sua attività Debbie Does Cakes.



"Non avevo mai considerato – racconta Debbie – il mio mestiere come una scelta di carriera ma solo come un duro lavoro. Un giorno, mentre lavoravo al panificio e pianificavo la mia fuga dalle torte, una collega mi suggerì di trovare un modo per venire a patti col mio talento”.



Così nacque la bizzarra idea di preparare torte che sembrano tutto tranne che desserts. "Molte volte succede che i miei clienti ci mettano ore a capire che le mie torte sono commestibili. È molto gratificante”.



Scultrice di torte - Fra le sue creazioni troviamo torte a forma di animali, di altri cibi, di oggetti di uso quotidiano. "Non faccio mai due volte la stessa torta, altrimenti impazzirei dalla noia. Ogni giorno mi sento come se reinventassi la ruota”.



Un lavoro gratificante e divertente ma anche molto faticoso. Anche la torta più semplice richiede almeno otto ore per la preparazione e per quelle più complesse possono volerci settimane per progettare e costruire la struttura del dolce.



A volte la fantasia delle richieste dei clienti supera perfino quella di Debbie e le sue possibilità di realizzarle. "Scatole vuote e altre cavità sono troppo difficili. A molte persone sfugge il concetto che un oggetto deve avere una massa per essere trasformato in torta".



Dopo una vita passata a sfornare dolci, Debbie si è data una sola regola da seguire: "Cerco sempre di fare una torta migliore dell'ultima".