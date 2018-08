California, la dolce Gracie serve la colazione ai vigili del fuoco

Nella contea di Shasta, al nord della California, si sta vivendo una situazione drammatica a causa dell’incendio cominciato il 23 giugno e propagatosi in direzione del capoluogo: Redding. Il governatore della California, Jerry Brown, ha dichiarato lo stato di emergenza, così anche i cittadini hanno iniziato a dare una mano ai tanti vigili del fuoco in servizio in queste ore. Un esempio è quello di Gracie, una bimba di due anni che insieme a sua madre ha servito la colazione, cioè dei burrito caldi, ai vigili del fuoco che avevano appena staccato dal turno di notte.



Anche il nonno della bimba e i suoi due zii fanno parte del corpo dei vigili del fuoco e hanno preso parte alle operazioni per domare l’incendio. La mamma di Gracie, Chelsey Lutz, ha affermato: “Gli zii e il nonno di Gracie stanno lavorando per domare l’incendio e quindi abbiamo voluto rendere il favore”.