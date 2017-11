Caldo, dalle pannocchie nascono i pop corn: scherzo o realtà?

"Fa talmente caldo che dalle pannocchie son nati i pop corn". Con queste parole un agricoltore di Cento, in provincia di Bologna, mostra su Facebook la scoperta fatta in campagna durante un afoso pomeriggio di agosto. "Sono arrivato vicino al campo e ho notato qualcosa di strano", dice l'uomo sorridendo in camera. Poi mostra una manciata di pop corn caduta a terra e altri ancora sulla pianta e conclude dicendo: "Fa un tantino caldo". Gli utenti hanno subito colto l'ironia dell'agricoltore e il video in poche ore è diventato virale.