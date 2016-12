Cagliari, 26enne si lancia con il paracadute dal tetto di un hotel in centro città e filma tutto con la telecamera

"Sono entrato nell'hotel come un normale ospite, ho raggiunto il 14esimo piano e mi sono lanciato dal tetto con il paracadute". Così Ulisse Idra , di 26 anni, originario di San Nicolò d'Arcidano (Oristano) racconta il suo lancio da un hotel nel cuore di Cagliari . L'atleta si è lanciato dal tetto dell'albergo, filmando tutto con una telecamera. Dieci secondi di volo in piena notte e poi l'atterraggio in una via deserta.



"Sono anni che mi lancio con il paracadute e da otto faccio base jumping - racconta -. Fa parte della mia vita, mi fa star bene. Da tempo pensavo di lanciarmi dal tetto di quell'hotel e allora l'ho fatto". L'atleta è istruttore di paracadutismo con oltre ottomila lanci alle spalle, un esperto. "Quello che faccio è una cosa seria, non ci si può improvvisare se non si vuole correre il rischio di farsi male, fosse anche una frattura - sottolinea il 26enne anche nel video - io ho fatto tanti lanci come quello a Cagliari. L'ho fatto da alcune pareti rocciose della Sardegna, ma anche da palazzi in Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria. Non lo faccio per mettermi in mostra, ma solo perché amo farlo".