Cade dalla seggiovia e resta appeso a dieci metri d'altezza, salvato e illeso

10:30 - È scivolato dalla seggiovia ed è rimasto appeso a circa dieci metri d'altezza. Poteva finire in tragedia e invece lo youtuber è sopravvissuto incolume per raccontare la sua esperienza. Un video riprende l'incidente e le operazioni di soccorso. Un gruppo di persone si precipita sotto di lui con una rete di sicurezza. Prima viene recuperato lo snowboard e poi il giovane. Un atterraggio non proprio aggraziato, ma efficace. "Sono stato molto fortunato - racconta il ragazzo - poteva andare molto peggio e invece non ho riportato nessuna ferita".