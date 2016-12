Nell'età della pietra non esistono i divieti di sosta, per questo l'auto dei Flintstones si trovava parcheggiata in una via di Key West, in Florida, ignara dell'infrazione commessa. Ma i vigili della città non perdonano e non l'hanno risparmiata dal bollarla sul cofano con il marchio infame della violazione: un adesivo rosso che la mandava dritto alla rimozione. Ma il Comune ha fatto il tentativo di rintracciare il proprietario, lanciando un appello su Facebook. E anche questa volta la catena social non ha fallito.