Bus in panne a Bergamo, gli studenti scendono e lo spingono

Vi sarà capitato qualche volta di dover scendere da un autobus per un guasto improvviso ma avete mai pensato di rimboccarvi le maniche e spingerlo? È quello che ha fatto un gruppo di studenti in pieno centro a Bergamo: un autobus è andato in panne a pochi metri dalla fermata di viale Vittorio Emanuele e loro hanno pensato di rendersi utili, spiazzando l'autista con il loro gesto spontaneo. La scena è stata ripresa da un passante e la stessa azienda dei trasporti ha poi ringraziato i ragazzi con un post su Facebook.