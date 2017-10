Bulgaria, fuma alla stazione di servizio, il benzinaio lo serve a dovere

Se c'è un punto dove è assolutamente sconsigliato fumare, è proprio vicino alle pompe di benzina. È quello che ha cercato di far capire l'inserviente di una stazione di servizio a Sofia, in Bulgaria, a un giovane che si era appena acceso una sigaretta e ha continuato a ignorare le richieste di spegnerla. A quel punto l'uomo, in tutta calma, ha rimosso l'estintore dal suo supporto e senza alcun avvertimento ha riempito il fumatore di schiuma da capo a piedi. Non solo, la macchina era aperta in quel momento dunque gli interni ne sono stati interametne ricoperti, costringendo persino il passeggero a scendere dal veicolo. Difficilmente il ragazzo fumerà ancora in una stazione di servizio.