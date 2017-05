Vasil Kurtev, un ex dentista bulgaro di 80 anni, ha compiuto una vera impresa. Il marinaio infatti ha completato il giro del globo in solitaria su una barca, la "Odessos". Il viaggio è durato 652 giorni, con partenza il 15 agosto 2015 dal porto di Varna, sul Mar Nero, per farvi ritorno dopo aver navigato per 25mila miglia nautiche. Ad accoglierlo, gli amici e le autorità della Marina bulgara. Non è la prima fatica di questo tipo per Vasil, che in passato aveva già completato tre viaggi transoceanici, sempre da solo.