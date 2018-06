Non è inusuale che il personale conosca una o due lingue in più oltre alla propria. La bravura di questo ragazzo belga però, capotreno sulla linea ferroviaria diretta all'aeroporto di Bruxelles, lascia davvero a bocca aperta. In prossimità del capolinea ha avvisato i passeggeri ripetendo le stesse parole in ben tredici idiomi: da quelle europee come il tedesco, l'inglese o il francese, fino addirittura all'africano - precisamente il mangala, una delle lingue bantu. Tutto, secondo alcuni commenti sul web, in un accento spesso più che buono. Insomma, un poliglotta in tutto e per tutto.