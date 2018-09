Brighton, i cani fanno il bagno in piscina con i padroni

La piscina Saltdean Lido di Brightotn organizza ogni anno il Dog Swim Day, evento che chiude la stagione estiva dando la possibilità ai padroni di fare un bagno con i propri cani. Gli amici a quattro zampe hanno accesso gratuito alla struttura e possono tuffarsi, giocare e saltare in totale libertà. Ai padroni è invece concesso di fare il bagno solo dopo aver pagato un biglietto d’ingresso e aver garantito la sicurezza del proprio cane e degli altri. No dunque ad animali sporchi e che non siano abituati a stare con altri simili. Obbligo di guinzaglio con targhetta e naturalmente tolleranza zero nei confronti dell’aggressività, sia dei cuccioli che dei padroni.



L’organizzatore dell’evento, il signor Deryck Chester, si è dimostrato soddisfatto dalla riuscita dell’evento e ha dichiarato di voler dar vita ad una tradizione annuale.