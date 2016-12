Brescia, non solo "The Floating Piers": arriva la passerella per topi, gatti e tartarughe

"The Floating Piers", l'installazione dell'artista Christo sul lago di Iseo, ha un nuovo "rivale". A Brescia, nel parco Ducos, è stata allestita "The Mice Floating Piers", passerella per topi, gatti e tartarughe. Il ponte, lungo 20 metri e largo 17 centimetri, è opera del collettivo bresciano "SCEEM". Via libera agli animali ma divieto assoluto, ovviamente, per le persone. La passerella è però momentaneamente fuori uso per colpa di alcuni vandali.