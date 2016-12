Brasile, vince la cecità e diventa surfista professionista

Credi nei tuoi sogni, anche quando sembrano irrealizzabili. E' sempre stato questo il motto di Derek, un 23enne brasiliano, cieco dalla nascita, che ha saputo credere in sé stesso e nelle proprie potenzialità, arrivando a diventare un surfista professionista. "Tutti noi abbiamo sensi sviluppati, dati da Dio. Usiamoli con passione e perseveranza" ha raccontato in un documentario.

Derek era predestinato. Nel 1992, anno della sua nascita, il padre decide di chiamarlo come il primo campione mondiale hawaiiano di surf, Derek Ho, perché il suo desiderio è che il figlio in futuro possa diventare un surfista professionista. Il piccolo nasce cieco per colpa di un glaucoma, ma insieme al papà coltiva il sogno di poter cavalcare le onde: ogni mattina vanno insieme in spiaggia per anni, frequenta un corso di surf e fa pratica con gli amici.