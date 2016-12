15 marzo 2015 Brasile, i ciclisti si spogliano per protesta Centinaia di amanti della due ruote sono scesi in strada senza veli per chiedere migliori condizioni di sicurezza Tweet google 0 Invia ad un amico

11:35 - Ciclisti nudi per protesta a San Paolo, in Brasile. In centinaia hanno sfilato nelle strade del centro della metropoli per chiedere migliori condizioni di sicurezza al governo brasiliano.