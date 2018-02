Brasile, due passi lungo lo spettacolare sentiero sommerso

La piena del fiume Olho D'Água è stata breve ma ha regalato agli abitanti di Bonito, in Brasile, uno spettacolo incredibile. Le acque cristalline hanno infatti sommerso un percorso del parco ecologico Rio da Prata, trasformandolo in uno splendido sentiero sottomarino che i turisti non si sono lasciati sfuggire. Secondo la guida del parco Maria Senir Scherer, che fa questo mestiere da sedici anni, è un evento rarissimo di cui essere testimoni: lei vi ha assistito tre volte in tutta la sua vita.