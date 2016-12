9 aprile 2015 Brasile, cucciolo difende il suo padrone... anche dai soccorritori L'uomo ubriaco era svenuto su un'aiuola sul bordo di una strada. Sono serviti diversi tentativi prima di riuscire a superare la "difesa" Tweet google 0 Invia ad un amico

07:45 - Fedele al suo padrone contro tutto e tutti. E' quanto ha dimostrato questo cucciolo: siamo in Brasile e il "papà" di questo cagnolino ha decisamente alzato il gomito, tanto da svenire in un'aiuola a bordo strada. Ci vuole tempo e pazienza per convincere il cane a permettere ai soccorritori di raggiungere l'uomo, mentre il cucciolo tenta una difesa a 360 gradi. (immagini dell'emittente Cadeia Neles).