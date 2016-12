Brarola, il borgo di sette abitanti in provincia di... Novara, Vercelli e Pavia

Brarola è un paesino di soli sette abitanti in provincia di Vercelli, Novara e Pavia. Sembra un'assurdità, ma questo 'pugno' di case affacciate sulle risaie ha notevoli problemi burocratici: a seconda della zona del paese, per allacciarsi alla luce, al gas e all'acqua devono intervenire diversi enti di competenza territoriale. Ciò vuol dire che bisogna rivolgersi a tre uffici diversi per riuscire ad ottenere gli interventi necessari.