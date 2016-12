25 marzo 2015 Bramblitt, il pittore cieco che sente i colori L'incredibile storia di un artista americano che dipinge i suoi quadri aiutandosi con il tatto e grazie a una particolare miscela che rende il colore più corposo Tweet google 0 Invia ad un amico

09:26 - Per John Bramblitt la cecità non è un ostacolo. Così nascono quadri coloratissimi, nonostante quello che per altri potrebbe essere un handicap. L'artista americano, non vedente a causa di un attacco epilettico, riesce a creare le sue opere aiutandosi con il tatto. Bramblitt usa con disinvoltura i colori, aiutandosi con una particolare miscela che rende "corposi" i colori e seguendo anche le venature delle tele.