Brad is single, arriva la risposta di Alitalia allo spot della Norwegian Airlines: "I ragazzi li portiamo noi"

Il divorzio fra Brad Pitt e Angelina Jolie accende la gara pubblicitaria. Dopo il fortunato spot della Norwegian Airlines, che prometteva di portare le ragazze a Los Angeles, per approfittare del ritorno allo status di single dell'attore americano, scende in campo anche Alitalia, postando su Facebook un messaggio dal tono ironico: "Ragazzi tutti a Los Angeles! Le ragazze le porta Norwegian". Immediata la pioggia di like.