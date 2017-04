Borghi più belli d'Italia: trionfa Venzone in Friuli-Venezia Giulia

In Italia ci sono innumerevoli borghi storici, caratteristici e unici, ma qual è il migliore? Si chiama Venzone , piccolo centro in provincia di Udine che ha vinto la finale del concorso Il Borgo dei Borghi 2017 competizione tra venti località italiane, una per regione. Tra i meriti per la vittoria, la straordinaria ricostruzione del paese e del duomo storico dopo il terremoto del 1976 e la presenza di una flora e una fauna particolari. Al secondo posto si è classificato Arquà Petrarca (Veneto), mentre al terzo Conca dei Marini (Campania).

Quest'anno l'appuntamento è ancora più importante perché il Ministero dei Beni Culturali ha proclamato il 2017 come "Anno dei borghi". A vincere l'anno scorso è stato il comune di Sambuca in Sicilia, mentre quest'anno il voto del pubblico e di una giuria formata dalla chef stellata Cristina Bowermann, dallo storico dell’arte Philippe Daverio e dal geologo Mario Tozzi, premiano Venzone.



I venti borghi che nel 2017 si sono contesi la vittoria sono: Arquà Petrarca (Veneto), Canale di Tenno (Trentino Alto Adige), Castel Gandolfo (Lazio), Castelmezzano (Basilicata), Castiglione di Sicilia (Sicilia), Conca dei Marini (Campania), Fiumefreddo (Calabria), Gressan (Valle d’Aosta), La Maddalena (Sardegna), Montecassiano (Marche), Montegridolfo (Emilia Romagna), Orta San Giulio (Piemonte), Otranto (Puglia), Panicale (Umbria), Rocca San Giovanni (Abruzzo), Suvereto (Toscana), Tellaro (Liguria), Vastogirardi (Molise), Venzone (Friuli Venezia Giulia), Zavattarello (Lombardia).



Il borgo vincitore, con 300 abitanti, raso al suolo dal terremoto del 1976, è stato dichiarato monumento nazionale come uno dei più straordinari esempi di restauro in campo architettonico ed artistico, perchè ricostruito con le stesse pietre così come era nel Medioevo. Oggi è l'unico esempio rimasto in Friuli Venezia Giulia di cittadina fortificata del Trecento. "Il Friuli Venezia Giulia è orgoglioso per questa vittoria di Venzone, che si è aggiudicata la sfida tra i borghi più belli d'Italia. Anch'io ne sono personalmente felice", ha commentato Debora Serracchiani, presidente della Regione.