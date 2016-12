10 aprile 2015 Body painting, sicuri che sia una coloratissima rana tropicale? Ancora un'opera del pittore Johannes Stoetter, il mago del body painting e delle illusioni. La realtà non è sempre quello che sembra Tweet google 0 Invia ad un amico

14:21 - A prima vista sembra una coloratissima rana tropicale su una foglia in una foresta pluviale. In realtà è l'illusione creata dal pittore Johannes Stoetter, il mago del body painting. L'artista si ispira al mondo della natura. Nelle immagini in questione, la rana è la "somma" di cinque modelle sapientemente dipinte con i corpi intrecciati.