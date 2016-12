23 febbraio 2015 Bimbo travolto da Suv: salvo per miracolo L'episodio che ha dell'incredibile è avvenuto in Kenya. Le immagini sono state immortalate dalle telecamere a circuito chiuso e ora stanno facendo il giro del web Tweet google 0 Invia ad un amico

08:03 - Miracolo in Kenya dove un bimbo è stato travolto da un Suv in un garage. Le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso il tragico momento ma per fortuna tutto alla fine è andato bene. Il bimbo ha riportato soltato una frattura al braccio.