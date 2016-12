10 dicembre 2015 Bimbi super-eroi per un giorno: le foto "For the win" è l'iniziativa, a favore dei più piccoli malati, che cerca di motivare, sensibilizzare e accrescere la raccolta di fondi per la ricerca Tweet google 0 Invia ad un amico

11:10 - Bimbi super eroi. "For The win" è un'iniziativa nata per dare un senso di speranza, un motivo di forza ai bimbi con problematiche di salute particolari. Il progetto cerca anche di sensibilizzare l'opinione pubblica e così accrescere la raccolta di fondi per la ricerca. E' stato creato con l'aiuto del fotografo di Hollywood Jaimie Trueblood e il direttore creativo della Paramount Jesse Wilson. L'iniziativa è stata accolta con gioia da più piccoli, che sono potuti diventare per un giorno i super-eroi del cinema e del mondo dei fumetti come Spider man, Batman, Hulk e Darth Fener.