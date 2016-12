Bimba dà lezione di vita ai genitori divorziati: "Cercate di essere amici"

All'ennesimo litigio tra i genitori divorziati non ce l'ha fatta più, ha preso coraggio e ha fatto un discorso alla madre, single, a Surrey, in Canada. Con poche semplici parole ha chiesto quello che milioni di bambini vorrebbero: un rapporto sereno tra mamma e papà. "Mamma, sei pronta ad essere amica di papà?" ha chiesto candidamente. La madre, Cherish Sherry, che svolge due lavori per potersi mantenere, ha filmato il discorso della figlia e lo ha postato su Facebook. Il video ha fatto il giro del mondo.