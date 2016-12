Biglietti di Natale capolavori del trash? Una famiglia americana ci ride su

Nel mondo anglosassone, i biglietti di auguri di Natale sono un affare serissimo. E come tale - ma con una buona dose di umorismo - l'hanno preso Mike e Laura, una coppia californiana che da dodici anni si diverte a farsi ritrarre in improbabili ritratti di famiglia per poi inviarli ad amici e parenti.



Fra outfit fuori moda, capelli cotonati e occhialoni da vista, le foto natalizie rischiano in genere di diventare un'involontaria galleria degli orrori, specialmente se riguardate a distanza di tempo. Mark e Laura, invece, del trash hanno fatto una scienza e anno dopo anno si sono trasformati nei personaggi più assurdi. "Abbiamo una lista di idee che compiliamo durante l'anno - ha raccontato Mike - da cui selezioniamo quella finale intorno ad ottobre, per avere la foto pronta per il Ringraziamento".